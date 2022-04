63-Jähriger aus der Ortenau soll Kinder sexuell missbraucht haben

Sind die Aussagen der jungen Opfer glaubwürdig? Darüber muss das Landgericht Offenburg in einem Strafprozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern entscheiden. Angeklagt ist ein selbstständiger 63-jähriger Ergotherapeut aus dem südlichen Kreisgebiet. Ihm wird sexueller Missbrauch seiner jungen Patienten vorgeworfen. Ein 650-seitiges Gutachten über die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Geschädigten wird dabei von entscheidender Bedeutung sein.

Staatsanwältin Christine Baumann erhob in einem auf sechs Verhandlungstage angesetzten Prozess Anklage in zwei Fällen. Der erste Anklagepunkt geht auf den Zeitraum zwischen 2010 und 2016 zurück. Der Angeklagte soll sich an zwei ihm zur Therapie wegen Aufmerksamkeitsstörungen anvertrauten Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren sexuell erregt haben.

Er bat die Kinder, sich auf den Rücken zu legen, wobei er sich über die Kinder kniete und Handlungen an deren Geschlechtsteile vollzog. Das dritte Kind, sechs Jahr alt, wurde im Jahr 2014 bis 2016 ebenfalls auf ähnliche Art sexuell missbraucht.

15-Jährige zum Geschlechtsverkehr aufgefordert

Der zweite Anklagepunkt bezog sich auf sexuelle Handlungen an einem 15-jährigen Mädchen, das ebenfalls wegen Aufmerksamkeitsstörungen behandelt wurde. Die Jugendliche musste sich vollständig entkleiden und er forderte diese auf, mit ihm Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Das geschah laut Anklage elf Mal, einmal davon ungeschützt ohne Kondom. Die Taten seien gewaltfrei und ohne Drohung vollzogen worden, so die Staatsanwaltschaft. Dem Angeklagten sei das Alter des Mädchens bekannt gewesen.

Ein Ermittlungsverfahren ist damals wegen mangelnder Glaubwürdigkeit seitens der Geschädigten von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Ein Elternteil brachte die Vorfälle wieder zur Anklage.

Hauptverfahren im September sollte Opfern Aussage ersparen

Das daraufhin angesetzte Hauptverfahren im September 2021 sollte vereinfacht werden, um den geschädigten Kindern eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Wie Verteidiger Karsten Bohmann im Gespräch erläuterte, konnte dabei keine Einigung erzielt werden, „da der Angeklagte nichts zugeben wollte, was er nicht getan habe“. Voraussetzung für eine Verständigung wäre sein Geständnis gewesen. Die Verteidigung beruft sich auf zwei Gutachten, die die Glaubwürdigkeit der geschädigten Mädchen in Frage stellten.

Der Strafrahmen sieht bei sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. Der Vorschlag für eine Verständigung wäre eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren Freiheitsentzug gewesen. Wie Rechtsanwalt Bohmann erklärte, hätte der Angeklagte dann als Vorbestrafter wegen sexuellen Missbrauchs auch im Falle einer Bewährungsstrafe seine selbständige Praxis nicht mehr weiterführen können. Er fühle sich unschuldig.

Verteidiger beantragen Aussetzung der Hauptverhandlung

Um die Glaubwürdigkeit der geschädigten Kinder zu untersuchen, wurden neue Gutachten in Auftrag gegeben. Mit dieser geänderten Ausgangslage ist nun erneut eine Hauptverhandlung vor dem Landgericht angesetzt worden. Die beiden Verteidiger des Angeklagten, Karsten Bohmann und Peter Ockenfels, stellten unmittelbar vor Prozessbeginn am Montag Antrag auf Aussetzung der Hauptverhandlung.

Mit plausiblem Grund, wie auch der Vorsitzende Richter der Kammer Stefan Hofsäß anmerkte. Das 650 Seiten lange Gutachten, das sich auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Geschädigten bezieht, ging erst einen Wochentag vor Prozessbeginn bei den Rechtsanwälten ein.