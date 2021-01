Wie der Jahreswechsel in Coronazeiten mit Böller- und Ausgangsverbot verlief, berichten die Polizeipräsidien in Karlsruhe, Pforzheim und Offenburg.

„Die Silvesternacht verlief relativ ruhig“, so lautet das Fazit der Präsidien in Karlsruhe, Offenburg und Pforzheim.

Die Kollegen in Karlsruhe sprechen auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten von einer übermäßig „ruhigen Silvesternacht“. Auch in Pforzheim sei die Nacht erwartungsgemäß ruhig verlaufen. Nur in Illingen habe aufgrund eines Feuerwerkskörpers ein Wintergarten gebrannt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 30.000 Euro. Ansonsten habe es nur kleinere Einsätze gegeben.

Etwas ausführlicher informiert das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidium Offenburg. Hier gingen in der Nacht zum 1. Januar rund 270 Anrufe ein, die zu etwa 140 Einsätzen führten. Zahlreiche Bürger gaben Hinweise zu privaten Feiern und Zusammenkünften im öffentlichen Raum, die nicht den geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung entsprachen.

Unmittelbar vor dem Jahreswechsel nahm die Anzahl der Meldungen hinsichtlich des nicht gestatteten Abbrennens von Pyrotechnik nochmals stark zu. Nachweisliche Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung wurden von den Beamten der Polizeireviere konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht.

Abfallbehälter brannten

In insgesamt fünf Fällen wurden Kräfte der Feuerwehren und der Polizei zu Kleinbränden gerufen, die jedoch keine größeren Schäden verursachten, da es sich überwiegend um Abfallbehälter handelte, die durch Silvesterfeuerwerk in Brand gerieten.

Entgegen den Vorjahren „bescherte“ das eingeschränkte Feuerwerk den Haustieren einen etwas ruhigeren Jahreswechsel - lediglich zwei entlaufene Hunde wurden dem Lagezentrum gemeldet.

25 Unfälle und bis zu 1,8 Promille am Steuer

Gleich mehrere Kraftfahrzeugführer wurden mit Alkohol am Steuer erwischt: Mit Werten zwischen 0,7 und nahezu 1,8 Promille, wurden bei diesen Fahrern Blutproben entnommen und die Führerscheine einbehalten. Auch bei einem Unfall in Gernsbach dürfte die alkoholische Beeinflussung der Fahrzeugführerin vermutlich mit eine Unfallursache gewesen sein.

Insgesamt verzeichnete das Polizeipräsidiums Offenburg zum Jahreswechsel 25 Verkehrsunfälle.

Zusammenfassend zieht das Polizeipräsidium Offenburg eine positive Bilanz für diesen „besonderen“ Jahreswechsel in Corona-Zeiten.