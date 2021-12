Frau meldet Mann mit Messer am Offenburger Bahnhof - aber die Polizei findet nur eine Flöte

Aufregung am Bahnhof in Offenburg: Eine Frau hat dort in der Nacht einen Mann mit einem Messer gemeldet. Die Polizei entdeckte in seinem Gepäck aber keine scharfe Klinge, sondern eine Blockflöte.

Ein Mann am Bahnhof in Offenburg - und er soll ein Messer in der Hand dabeihaben - diese Informationen wurden der Bundespolizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Anruferin gemeldet. Die Polizei rückte mit mehreren wagen an und entdeckte vor Ort einen bereits amtsbekannten Mann.

Der verhielt sich laut Informationen der Polizei so aggressiv, dass die Beamten ihm Handschellen anlegten und ihn zur Polizeistation brachten. Dort wurde er durchsucht. Ein Messer fanden die Polizisten aber nicht - sondern eine Blockflöte aus Holz.

Der 40-jährige Blockflöten-Mann bekam einen Platzverweis. Damit hatte er aber offensichtlich noch nicht genug: Während er ging, beleidigte er die Polizisten zum Abschluss auch noch.