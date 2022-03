Historischer Tiefstand bei Verkehrsunfällen, aber mehr Todesopfer

So wenige Unfälle wie noch nie vermeldet das Polizeipräsidium Offenburg. 14.997 Mal hat es im vergangenen Jahr gekracht. Das sei ein „historisches Tief“, sagte Polizeipräsident Reinhard Renter am Freitag in Offenburg.

Dies wird vor allem deutlich, wenn man auf das letzte Jahr ohne Pandemie-Beschränkungen schaut: 2019 wurden noch 18.557 Unfälle gezählt.

Dass der Trend nicht allein der Corona-Pandemie geschuldet ist, verrät ein zweiter Blick in die Statistik.

Denn während das Präsidium mit dem Ortenaukreis, dem Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden einen Rückgang der Unfälle um weitere 0,8 Prozent nach der positiven Entwicklung im vorvergangenen Jahr vermeldet, gab es landesweit wieder eine leichte Zunahme der Zahlen.

Weniger Alkohol im Verkehr in Mittelbaden

Doch natürlich habe Corona sich ausgewirkt, so Polizeipräsident Renter, der zum letzten Mal vor seinem Ruhestand im Mai dieses Jahres die Unfallstatistik vorstellte. Es habe durchaus Folgen, „wenn abends die Gaststätten zu sind und der Alkohol fließt nicht so“.

Um mehr als zwölf Prozent ist die Zahl der Unfälle im Stadtkreis Baden-Baden zurückgegangen, die Flächenkreise Rastatt (minus 1,3 Prozent) und Ortenaukreis (minus 0,8 Prozent) trugen deutlich weniger zu der positiven Entwicklung bei.

Bittere Kehrseite der ansonsten glänzenden Bilanz: 30 Menschen starben 2021 auf den Straßen, zehn mehr als ein Jahr zuvor.

Rechnet man die Autobahn heraus, war fast die Hälfte der Todesopfer auf einem Zweirad unterwegs. Sieben getötete Motorradfahrer (drei mehr als vor Jahresfrist) und fünf tödlich verletzte Radfahrer (gegenüber sieben im Jahr 2020) sieht die Polizei als Ansporn, ihre Bemühungen weiter zu verstärken.

Helbingfelsen und rasende Motorradfahrer bleiben 2022 für Polizei ein Thema

Dies gilt nicht zuletzt für die Motorradunfälle: „Wir werden uns in diesem Jahr auf die risikoreichen Strecken konzentrieren, eine flächendeckende Überwachung bringt nichts“, kündigt Peter Westermann an, der ebenfalls in diesem Jahr in den Ruhestand tretende Chef der Verkehrspolizeidirektion.

Besonderes Augenmerk wird dabei weiter dem Helbingfelsen auf Gemarkung Baden-Baden gelten, an dem es im vergangenen Jahr immer wieder zu schweren Unfällen gekommen war. Bis die Polizei durchgriff und zwei Parkplätze in diesem Bereich sperrte – Tribüne für die Poser, die sich dort an die Grenzen der Physik herantasten.

Danach hätten sich nur noch wenige Unfälle ereignet. „Wir hoffen“, so Westermann, „dass wir in diesem Jahr nicht wieder sperren müssen.“ Doch die Klientel an diesen Brennpunkten sei kaum zu erreichen, „die fahren wie die Geisteskranken rauf und runter, die haben mit den normalen Motorradfahrern nicht zu tun, das sind Poser“.

Dass es fast ein Fünftel weniger Motorradunfälle gegeben hat (minus 17,3 Prozent), daran hatte vermutlich vor allem das Wetter Schuld: „Es gab deutlich mehr Regentage als im Jahr davor“, so Westermann, „wenn ein komplettes Wochenende im Bereich Motorrad ausfällt, ist das gut für die Polizei.“

Gleichwohl sei festzuhalten, dass der Rückgang der Unfallzahlen vor allem auf den Motorrad-Risikostrecken im Präsidium eine erfreuliche Entwicklung sei.

Einsätze am „Car-Freitag“ angekündigt

Mehr Überwachung als im vergangenen Jahr, als viele Beamte durch die Corona-Kontrollen verschiedenster Art und durch Quarantäne in den eigenen Reihen gebunden waren – dies ist auch die Botschaft von Gerd Jund, im Präsidium zuständig für die Verkehrssicherheit.

So wird man am bundesweit ausgerufenen „Car-Freitag“ die Poserszene auf vier Rädern besonders in den Blick nehmen. Zudem plane die Polizei in diesem Jahr wieder einen flächendeckenden Kontrolltag gemeinsam mit den Kommunen.

Aus dem Rahmen der allgemein positiven Entwicklung füllt diesmal die Autobahn, die sich quer durchs Präsidium zieht. 225 Unfälle mehr, das ist eine Zunahme um mehr als 25 Prozent, waren dort zu verzeichnen, drei Menschen verloren ihr Leben. Möglicherweise liegt auch diese Entwicklung an der Pandemie, vermutet Peter Westermann. Man konnte nicht fliegen, da seien viele für den Urlaub aufs Auto umgestiegen.