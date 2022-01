Streife bringt alkoholisierten Mann in Offenburg nach Hause

Ein Polizeistreife hat in der Nacht auf Dienstag einen alkoholisierten in Offenburg nach Hause gebracht. Er war trotz der niedrigen Temperaturen nur leicht bekleidet unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht auf Dienstag zu einer Tankstelle in der Schutterwälder Straße in Offenburg gerufen. Ein 45-jähriger Mann hielt sich dort trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nur leicht bekleidet auf und war zudem mit über zwei Promille stark alkoholisiert.

Aufgrund des verwirrten Eindrucks, den der Mann auf die Beamten machte, wurde er nach Hause gebracht und dort in Obhut eines Mitbewohners übergeben.