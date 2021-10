Streit vor Offenburger Diskothek gipfelt in Messerattacke

Zwei Personen in Klinik

Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Marlener Straße in Offenburg eine dreiköpfige Männergruppe angegriffen. Wie die Polizei meldet, kam es vor der Attacke zu einem Streit zwischen den Beteiligten.

Offenbar gingen die beiden 31 und 32 Jahre alten Männer gegen 5.15 Uhr mit einem Messer und einer Gehhilfe auf ihre Kontrahenten los. Dabei wurden ein 29-Jähriger und ein 30-Jähriger so schwer verletzt, dass sie mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden mussten. Ein weiterer 29-Jähriger wurde nur leicht verletzt.

Der Sicherheitsdienst der Diskothek überwältige die beiden, bevor sie Schlimmeres anrichten konnten. Der mit dem Messer bewaffnete Mann wurde anschließend festgenommen.