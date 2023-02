Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern in Offenburg eskaliert: Polizei muss eingreifen

Ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger sind am Donnerstagabend in Offenburg aufeinander losgegangen. Die Polizei musste mit Polizeihunden anrücken.

Ein Streit zwischen zwei Anwohnern in der Lise-Meitner-Straße ist am Donnerstagabend eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die alkoholisierten Männer gegenseitig verletzt.

Aktuellen Ermittlungen zufolge ereignete sich der Streit gegen 19 Uhr. Bei den gegenseitigen Attacken kam eine Glasflasche zum Einsatz. Auch beim Eintreffen der Beamten mit ihren Polizeihunden verhielten sich die zwei Männer äußerst aggressiv.

Der 42-jährige Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er verhielt sich weiterhin aggressiv und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Der 38-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. Er beschädigte auf der Fahrt dorthin die Türverkleidung eines Streifenwagens.

Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.