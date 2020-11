Es ist wie die berühmte Operation am offenen Herzen: Wenn sich in dieser Nacht die Experten eines Stuttgarter Spezialunternehmens am „Tausendfüßler“ in Offenburg (Bundesstraße 3/33) ans Werk machen, dann darf nichts schief gehen. Im Zuge der umfassenden Sanierung dieser Verkehrsschlagader wird jetzt die westliche Bahnbrücke ausgebaut.

Einfach abreißen ist nicht: Das lassen Umgebungsbedingungen mit der Rheintalbahn nicht zu. „Die Brücke wird im sogenannten Taktschiebeverfahren entfernt“, erklärt Projektleiter Roland Kräßig vom Regierungspräsidium Freiburg. Der Bahnverkehr zwischen Offenburg und Freiburg ruht derweil. „Die Rheintalstrecke wird von von diesem Samstag, 0.30 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr von Offenburg bis Freiburg durchgehend gesperrt sein“, bestätigt Bahn-Sprecherin Christiane Wittmann auf Nachfrage der Redaktion. Die Deutsche Bahn hat einen mit Bussen eingerichtet.