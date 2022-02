Die Seniorin aus dem Ortenaukreis dachte, der Anruf käme von ihrer Krankenkasse: Es ging um ein günstiges Angebot für Tabletten zum Aktionspreis – ohne dass die Frau überhaupt zu dem Gespräch eingewilligt hatte.

Vier Tage später kamen Gelenkkapseln per Post, plus eine Rechnung: über 160 Euro. Ihr Widerruf blieb folgenlos, einer süßlichen Zahlungserinnerung folgte ein Schreiben mit Mahngebühr. Zu Unrecht, wie das Landgericht Offenburg nun präzisiert.

Das Muster der Schweizer Firma Bonafair war wohl immer ähnlich – mehr als 100 Beschwerden bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg legen das nahe.

Das Unternehmen trat demnach vor allem mit seiner Marke „Hirschberger NaturRat“ immer wieder in Erscheinung: Anrufer verwickelten ältere Menschen in Gespräche über Corona und andere Krankheiten, um sie zum Kauf von Ginko-Präparaten und Gelenkkapseln zu überreden.

„Selbst wenn die Angerufenen ausdrücklich sagten, dass sie nichts bestellen möchten, kam kurz darauf ein Paket inklusive saftiger Rechnung und Abo-Falle“, berichten die Verbraucherschützer. Sie leiten schließlich rechtliche Schritte ein – mit der Beschwerde der Seniorin aus dem Ortenaukreis als Grundlage.

Anrufe von Bonafair haben belastende Folgen

Der Kreis der Betroffenen dürfte groß sein: Allein das Musterschreiben der Verbraucherschützer wurde über 1.000 Mal heruntergeladen. „Betroffene aus ganz Deutschland haben sich gemeldet“, berichtet Sabine Holzaepfel von der Verbraucherzentrale in Stuttgart.

Oft seien Kinder von betroffenen Seniorinnen und Senioren stutzig geworden und hätten sich an sie gewandt. Für die älteren Menschen seien die Folgen der unerwünschten Anrufe zum Teil sehr belastend gewesen – eine Rechnung müsse man doch bezahlen – auch wenn man nichts bestellt hatte: „Es kostet Kraft, das durchzuziehen, wenn immer mehr Schreiben kommen und die Mahngebühren immer höher werden.“

Zudem kommen bei den älteren Menschen weitere Bonafair-Päckchen an – und weitere Rechnungen. Dann ein Angebot zur Ratenzahlung: „Wenn das unterschrieben ist, kommt man da nicht mehr raus“, so Holzaepfel.

Auch eine Zusage in einem Telefonat sei bindend, selbst wenn der Anruf selbst ohne Einwilligung, also unerlaubt sei. Dann sei es ratsam, vom Widerrufsrecht Gebrauch zu machen und die Ware zurückzuschicken. Unbestellte Ware hingegen müsse auch nicht zurückgeschickt werden – in einem vorsorglichen Schreiben könne man aber den angeblichen Vertrag anfechten, hilfsweise widerrufen und anbieten, dass die Ware abgeholt werden könne.

Bonafair muss Zusendung unbestellter Ware unterlassen

Mehr als ein Jahr nach ihrer Beschwerde dürfte sich die Dame aus dem Ortenaukreis jetzt gefreut haben: Wie das Landgericht Offenburg der Redaktion bestätigt, hat Bonafair jetzt die von der Verbraucherzentrale gegen das Unternehmen geltend gemachten Ansprüche anerkannt.

Bonafair ist nach diesem sogenannten Anerkenntnisurteil jetzt verpflichtet, ungewollte Anrufe und die Zusendung unbestellter Ware samt Rechnungen zu unterlassen. Auch darf Bonafair Verbrauchern und Verbraucherinnen, die einen mündlichen Vertrag am Telefon geschlossen hatten, keine Rechnungen mehr schicken, wenn die Widerrufsfrist eingehalten und die Bestellung widerrufen wurde. Falls Bonafair sich nicht an dieses Urteil hält, werde ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro fällig.

„Es kommt immer wieder vor, dass Unternehmen versuchen, geltendes Recht zu umgehen“, erklärt Vanessa Holste, Leiterin der Abteilung Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

„Dass Bonafair nun endlich die Grenzen aufgezeigt wurden, ist ein wichtiges Zeichen für den Verbraucherschutz“, so Holste weiter. „Verbraucherinnen und Verbraucher, die weiterhin Probleme mit diesem Anbieter haben, können sich bei der Verbraucherzentrale melden.“