Trickbetrüger bestehlen 85-Jährige in Drogerie in Offenburg

Drei etwa 25-jährige Trickbetrüger haben am Donnerstagmittag in Offenburg den Geldbeutel einer 85-Jährigen gestohlen.

Eine 83-jährige Frau aus Offenburg wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Trickdiebstahls in einer Drogerie in der Weinbergstraße. Die Polizei teilte mit, dass ein Mann und eine Frau, beide im Alter von etwa 25 Jahren, die Rentnerin ablenkten, während sie von einem weiteren Mann im selben Alter bestohlen wurde.

Während zwei der Betrüger die Dame ablenkten, stahl ein Dritter den Geldbeutel

Der Dieb entwendete aus der Handtasche des Opfers den Geldbeutel, in dem sich unter anderem 110 Euro Bargeld und eine Bankkarte befanden. Die Ermittlungen der Polizei nach den bisher unbekannten Tätern dauern an.