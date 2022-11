Unbekannte brechen in Gebäude in Offenburg ein und hinterlassen Schaden von 7.000 Euro

Einbrecher haben zwischen dem letzten Montag und Dienstag ihr Unwesen in einem Gebäude in Offenburg getrieben. Sie richteten einen enormen Sachschaden an. Ob sie etwas stahlen, ist bislang aber noch unklar.

Unbekannte sind zwischen dem vergangenen Montag und Dienstagmorgen in ein Gebäude in der Zähringerstraße in Offenburg eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter die Fenster auf, um in das Hausinnere zu gelangen.

Innen brachen sie mehrere Bürotüren auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Ob die Unbekannten etwas stahlen, sei bislang noch unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker hat das Polizeirevier Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch hat, wird geben, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.