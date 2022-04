Unbekannte brechen in Offenburger Gaststätte ein

Die Offenburger Polizei ermittelt nach einem Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag. Noch ist unklar, ob die Einbrecher etwas klauten.

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 1 Uhr und 3 Uhr in eine Gaststätte in der Metzgerstraße eingedrungen. Gegen 6 Uhr morgens bemerkte ein Zeuge, dass die Fenster der Gaststätte offenstanden und ein Spielautomat aufgebrochen wurde, hieß es von der Polizei.

Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun und bitte alle, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer (0 7 81) 21 22 00 zu melden.