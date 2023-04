Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Zwei Personen haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten in Neuried-Schutterzell aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Neuried-Schutterzell von zwei unbekannten Personen aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, seien Anwohner gegen 3.45 Uhr aufmerksam auf die Täter geworden. Laut den Anwohnern ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Kürzell als ein unbeteiligtes Auto am Zigarettenautomaten entlang fuhr. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen und bittet nun um Hinweise.