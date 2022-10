Unbekannte dringen gewaltsam in Bürogebäude in Offenburg ein

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag einen Einbruch in Offenburg beobachtet haben.

Zu einem Einbruch ist es zwischen Freitag, dem 30. September, 12 Uhr und dem vergangenen Dienstag 7.30 Uhr in Offenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Heinrich-Hertz-Straße.

Die Einbrecher versuchten eine Tür zu einem der PC-Räume aufzuhebeln. Der Spurenlage zufolge misslang dies allerdings. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat nichts gestohlen. Das Polizeirevier Offenburg sucht nach Zeugen.

Zeugen gesucht (0 78 1) 2 12 20 0