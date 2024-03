Eine unbekannte Person hat einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Okenstraße geparkten Wagen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Okenstraße in Offenburg geparkten Wagen am Donnerstag gegen 20.45 Uhr beschädigt.

Nach Angaben der Polizei blieb die Person beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite hängen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.