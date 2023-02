Unbekannte stehlen Tasche aus geparktem Auto in Offenburg

Aus einem geparkten Auto haben Diebe am Montag in der Wasserstraße in Pfinztal eine Tasche gestohlen. Zuvor hatten sie den Schließmechanismus geknackt, indem sie eine Scheibe aufdrückten.

Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr in einem Parkhaus in der Wasserstraße in Offenburg. Die Polizei teilte mit, dass die unbekannten Täter zunächst die hintere rechte Seitenscheibe aufdrückten. Anschließend entriegelten sie den Schließmechanismus und entwendeten eine schwarze Aktenmappe aus Kunstleder aus dem Fahrzeug. Es entstand lediglich ein geringer Diebstahlsschaden.

Die Polizei empfiehlt niemals Wertsachen in geparkten Autos zu lassen.