Unbekannter Autofahrer kollidiert mit Verkehrsschild in Offenburg

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Skodas, welcher in der Nacht zum Sonntag einen Sachschaden von 500 Euro in Offenburg zu verantworten hat.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag ein Verkehrszeichen an der Einmündung Südring auf die Schutterwälder Straße in Offenburg umgefahren.

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Ersten Informationen zufolge wurde der Unfall durch einen dunklen Skoda verursacht, welcher durch die Kollision vermutlich stark beschädigt wurde.

Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen um Hinweise.

Zeugen gesucht (0 78 1) 2 14 20 0