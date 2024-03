Unbekannter belästigt 36-Jährige sexuell in Offenburg

Ein Unbekannter hat eine 36-jährige Frau in Offenburg sexuell belästigt. Er zeigte ihr sein entblößtes Glied und flüchtete anschließend.

Ein junger unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag gegen 1.10 Uhr in der Turnhallenstraße in Offenburg, im Bereich des Parkplatzes der Georg-Monsch-Schule, eine 36-jährige Frau sexuell belästigt.

Nach Angaben der Polizei trat der Unbekannte der Frau entgegen und zeigte ihr sein entblößtes Glied. Danach flüchtete der Mann.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei sei der Tatverdächtige etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1.90 Meter groß. Er habe ein rundes und glattrasiertes Gesicht. Zur Tatzeit trug er einen Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20zu melden.