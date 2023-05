Unbekannter versprüht im Bahnhof Offenburg Reizgas und verletzt Reisende

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr Reizgas in der Bahnhofshalle in Offenburg versprüht. Drei Reisende erlitten hierdurch Reizungen der Atemwege sowie der Augen und mussten ärztlich behandelt werden. Der Mann hat sich nach der Tat entfernt und konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden, teilte die Bundespolizei mit.

Der Gesuchte soll nach Zeugenangaben etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein, eine dunkle Hautfarbe haben ein braunes T-Shirt getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.