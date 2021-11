Unbekleideter Mann belästigt Passanten in der Offenburger Innenstadt

Polizisten machten den 31-Jährigen ausfindig und brachten ihn in eine Klinik. Der Mann war bereits in der Vergangenheit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Das Verhalten eines offenbar verwirrten und stark betrunkenen Mannes hat am Donnerstagnachmittag in der Offenburger Innenstadt für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei meldete, wählten mehrere Bürger den Notruf, weil ein unbekleideter 31-Jähriger herumlief und Passanten belästigte. Schon bevor die Beamten zur Stelle waren, hatte sich ein Fußgänger mit einem Abwehrspray gegen den Mann verteidigt, weil dieser plötzlich auf ihn und seine Begleiterin zukam.

Polizisten stellten den 31-Jährigen schließlich in der Hauptstraße und fixierten ihn am Boden. Der Mann wurde anschließend in eine Spezialklinik gebracht.

Dort ist er nicht zum ersten Mal: Bereits am vergangenen Dienstag war er unbekleidet und alkoholisiert in der Innenstadt unterwegs. In den Monaten davor erregte er mit einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung das Aufsehen der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg prüft derzeit, ob die Beamten bei der Fixierung des Mannes rechtmäßig vorgingen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernimmt die weiteren Ermittlungen.