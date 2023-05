Mühlenbach: Motorradfahrerin schwer verletzt

Die 27-jährige Honda-Lenkerin fuhr gegen 15.15 Uhr von Elzach kommend in Richtung Mühlenbach. In einer Kurve auf Höhe Mattenhof kam sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.