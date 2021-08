Unterwegs mit dem Güterzug von Offenburg nach Singen - mit Umleitung

Es herrscht geschäftiges Treiben am Gleis 2 des Bahnhofs in Offenburg. Gerade ist der ICE 5 aus Frankfurt eingefahren und mehrere hundert Fahrgäste sind gezwungen umzusteigen – auf den Schienenersatzverkehr (SEV) per Bus. Manch einer fühlt sich in diesem Moment erinnert an die Tunnel-Havarie bei Rastatt vor vier Jahren, dort mussten die Fahrgäste sieben Wochen lang auf den Bus wechseln. Dagegen wirkt der aktuelle Umsteigezwang auf den ersten Blick harmlos.

Der Grund an diesem Samstag und an den folgenden zwei Wochenenden: die zeitweilige Vollsperrung der Rheintalbahn in der südlichen Ortenau. Diese ist notwendig wegen Gleisbauarbeiten zwischen Offenburg und dem 30 Kilometer entfernten Orschweier, einem Ortsteil der kleinen Stadt Mahlberg. Die Bauarbeiten laufen schon seit Monaten. Für die Fahrgäste in Richtung Freiburg bedeutet der Umstieg auf den Bus rund 40 bis 50 Minuten mehr an Zeitaufwand.

Wenige Meter nördlich von Gleis 2 und dem Offenburger Bahnhofsgebäude fährt kurz nach dem ICE ein Cargo-Zugverband des Schweizer Güterverkehrsdienstleisters SBB Cargo International aus Richtung Mannheim mit Lokführer Michael Schneider ein. Der Güterzug hat eine Länge von 570 Metern, er zählt 18 Waggons. Beladen ist er mit Plastik- und Küchenteilen und Wein. Aber auch Gefahrgüter der Klassen 8 (ätzende Stoffe) und 6.1 (giftige Stoffe) sind dabei, erklärt Schneiders Kollege Lukas Wunderlich.