Verdacht auf Drogenkonsum: Auto kollidiert in Offenburg mit Radlerin

Eine Fahrradfahrerin ist am Mittwoch in Offenburg von einem Auto angefahren worden. Der Autofahrer stand möglicherweise unter Betäubungsmitteleinfluss.

Am Mittwoch

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Offenburg von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss.

Die 44-Jährige beabsichtigte nach einem sichtbaren Handzeichen von der Geroldsecker Straße in Höhe der Straße Wolfsbrunnen nach links abzubiegen.

Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr dabei von hinten auf die Radlerin auf, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer ist bei anschließender Kontrolle sichtbar nervös

Der Autofahrer habe sich bei der anschließenden Kontrolle sichtlich nervös gezeigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Er gab auf Nachfrage der Beamten an, in der Vergangenheit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Mann musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.