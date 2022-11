Das Schöffengericht am Amtsgericht Offenburg hat einen Arzt aus dem südlichen Ortenaukreis zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Mann hat Revision eingelegt.

Das Gericht zeigte sich in der Hauptverhandlung Ende vergangener Woche überzeugt, dass der Mediziner Anfang Januar 2019 einer Patientin gegen deren Willen bei einer Routineuntersuchung mehrere Finger in die Scheide eingeführt und sie dabei auch verletzt habe. Zudem soll er sie in die Brust „gepfetzt“ haben.

Arzt aus der Ortenau weist Vergewaltigungsvorwürfe von sich

Das Gericht wertete dies unter anderem als Vergewaltigung und Körperverletzung. Es folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Arzt wiederum hatte eine persönliche Erklärung abgegeben: Er habe sich zu jenem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und an besagtem Tag eine Unmenge an Alkohol und Arzneimitteln zu sich genommen. Den Vorwurf einer sexuellen Nötigung oder gar Vergewaltigung weise er weit von sich.

Gegenüber unserer Redaktion hat der Mediziner am Dienstag betont, dass er gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen werde: Bis zu einer erneuten Verhandlung sei es somit nicht rechtskräftig. Zuletzt: „Anmerken möchte ich noch, dass ich weiterhin meinen Beruf ausüben kann.“