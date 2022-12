Verhaftung nach Platzverweisen in Offenburg-Bohlsbach

Ein Mann wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrfach von einem Anwesen verwiesen. Schließlich musste die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen.

Ein Streit zwischen zwei sich bekannten Personen in einem Anwesen in Offenburg-Bohlsbach hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Nachdem ein 34-Jähriger der Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen nicht nachkam, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst Folge leistete. Als der Mann gegen 0.35 Uhr erneut bei dem Anwesen auftauchte, wurde der Platzverweis von eine Polizeistreife durchgesetzt und ihm eine Verhaftung angedroht.





Im Anschluss fand ihn die Polizei auf einem Spielplatz, wo er verbotenerweise Alkohol trank, was auch hier zu einen Platzverweis führte. Als die Beamten gegen 1:25 Uhr wiederholt zu dem Anwesen gerufen wurden, nahmen sie den Störenfried in Gewahrsam. Neben einem Bußgeld, erwartet ihn außerdem eine Gebührenrechnung.