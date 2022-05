Verkehrsunfall bei Offenburg: Auto überschlagt sich

Auf der L 98 bei Offenburg sind am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei Pkws kollidiert. Ein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der L 98 bei Offenburg gekommen. Eines von zwei beteiligten Autos überschlug sich bei der Anschlussstelle Schutterwald der A5 und kam auf dem Dach zum Liegen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu.

In der Folge wurde die Straße zwischen dem Offenburger Ei und Schutterwald in Richtung Abfahrt Langhurst gesperrt. Der Verkehr wird einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, weshalb es derzeit auf der Strecke zu Verkehrsbehinderung kommt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro bis 12.000 Euro geschätzt.