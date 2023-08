Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr gegen 1.40 Uhr von Zell am Harmersbach kommend in Richtung B33, so die Polizei in einer Meldung.

Auf Höhe Biberach überfuhr sie nach aktuellem Stand der Ermittlungen ungebremst einen Kreisverkehr und landete mit ihrem Auto im gegenüberliegenden Straßengraben.

Frau wurde leicht verletzt

Die junge Frau zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, heißt es weiter in der Meldung. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Heranwachsende unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.