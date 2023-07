Verletzte Mitarbeiterin nach Raub in Offenburger Supermarkt

Mit einem Ermittlungsfahren nach einem Raub in einem Supermarkt muss sich seit Montag ein 39-Jähriger auseinandersetzen.

Nach Angaben der Polizei entnahm der Mann gegen 12 Uhr in einem Supermarkt in der Okenstraße mehrere Schachteln Zigaretten aus der Auslage. Er verstaute die Schachteln in seinem Rucksack und wollte anschließend den Markt verlassen. Dabei stoppten ihn zwei Mitarbeiter und brachten ihn in ein Büro.

Dort wehrte sich der Mann mit Tritten und Drohungen. Eine Mitarbeitern wurde dabei verletzt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.