Zeuge hält Einbrecher in Offenburg auf

Von einer Alarmanlage alarmiert hat ein Mann am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in der Ortenberger Straße in Offenburg gestoppt. Sein Komplize ist zuvor festgenommen worden.

Ein 19-jähriger und ein 32-jähriger Mann sind am frühen Samstagmorgen, kurz vor vier Uhr in ein Anwesen in der Ortenbergerstraße in Offenburg eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilte, hat sie beide Tatverdächtigen festgenommen. Der 32-Jährige ist über ein Nachbargründstück geflüchtet, dort hat in ein Anwohner bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Seinen mutmaßlichen Komplize hat die Polizei noch am Tatort angetroffen.

Der Nachbar sowie eine weitere Zeugin wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Den beiden ungebetenen Besuchern stehen nun gleich mehrere Strafanzeigen ins Haus.