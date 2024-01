Offenburg: Zeugin hindert Dieb an Flucht und wird mit Messer bedroht

Eine Polizeibeamtin war privat einkaufen und beobachtete in einem Drogeriemarkt einen Dieb. Als sie ihn von der Flucht abhalten will, bedroht er sie mit einem Messer.

Eine Frau hat am Freitagabend einen 24-Jährigen beim Klauen in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße beobachtet und wurde anschließend mit einem Messer von ihm bedroht. Sie hinderte den Täter am Flüchten, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau ist Polizeibeamtin und hielt sich privat in dem Geschäft auf. Sie beobachtete, wie der 24-jährige Täter ein Parfum stahl. Daraufhin verständigte sie die Mitarbeiter und versuchte den Mann beim Verlassen des Marktes zu stellen.

Polizei nimmt Dieb fest

Der 24-Jährige flüchtete einige Meter weit, wurde jedoch im Umfeld des Tatorts durch die Zeugen eingeholt und festgehalten. Nachdem er die Frau mit einem Messer bedrohte, gelang es ihm weiter zu fliehen. Alarmierte polizeiliche Einsatzkräfte nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Tatverdächtige am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.