Ein Vater, der sich unter Einsatz seines Lebens in einer Offenburger Schule einem bewaffneten Schüler entgegenstellte, wird mit der Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde dem 47-jährigen Sabah Tamer Ayoub die Medaille an diesem Sonntag (14. Januar) in Offenburg persönlich überreichen, teilte das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

Im November vergangenen Jahres hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge ein 15 Jahre alter Jugendlicher an der sonderpädagogischen Schule einen Mitschüler erschossen und weitere Menschen verletzt.

Sabah Tamer Ayoub war zufällig in der Schule

Ayoub, der wegen eines Elterngespräches zufällig ebenfalls in der Schule war, bekam das Geschehen mit, reagierte sofort und überwältigte den 15-Jährigen. Damit habe der Mann ein noch schlimmeres Blutbad verhindert, so Strobl. «Dafür gebührt ihm Ehre und Dank.» Die Stadt Offenburg hatte sich zuvor für die Verleihung eingesetzt.