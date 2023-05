Zugmaschine von Sattelzug geht auf Autobahnparkplatz bei Offenburg in Flammen auf

Der Parkplatz Gottswald auf der A5 bei Offenburg musste am Sonntagnachmittag gesperrt werden. Die Zugmaschine eines Sattelzugs hatte Feuer gefangen.

Auf dem Parkplatz Gottswald auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg in Fahrtrichtung Süden ist es am Sonntagnachmittag zu einem Lkw-Brand gekommen. Hierbei geriet die Zugmaschine eines Sattelzuges in Brand.

Die Rauchwolke war über mehrere Kilometer sichtbar, beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Führerhaus bereits im Vollbrand. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Führerhaus befreit werden und wurde nach ersten Informationen der Feuerwehr leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Parkplatz war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Ob die Ladung beschädigt wurde ist derzeit unklar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.