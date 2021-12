Zwei 17-Jährige am Bahnhof Offenburg sexuell belästigt

In der Südunterführung des Offenburger Bahnhofs sollen zwei 17-jährige Mädchen durch zwei unbekannte Täter sexuell belästigt worden sein. Sie wurden im Intim- und Brustbereich angefasst, so die Geschädigten.

Zur sexuellen Belästigung von zwei 17-jährigen jungen Frauen soll es am Montagabend am Offenburger Bahnhof durch zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige gekommen sein. Der Vorfall soll sich in der Südunterführung vor dem Aufzug ereignet haben, teilte die Polizei mit.

Laut Schilderung der beiden 17-Jährigen berührten die beiden mutmaßlichen Täter die Geschädigten vor dem Aufzug im Intim- und Brustbereich. Anschließend verfolgten die Männer die beiden in Richtung ZOB. Sie konnten die mutmaßlichen Täter beschreiben.

Beide Täter sollen laut Angaben der Geschädigten „südländischen Aussehens“ und zwischen 165 und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Zur Tatzeit sollen beide schwarze Mützen sowie einer der Männer eine rote, der andere eine schwarze Jacke getragen haben.