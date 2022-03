Zwei E-Bikes in der Offenburger Innenstadt gestohlen

Ein Ehepaar hat am Montag ihre E-Bikes für eine Stunde in der Offenburger Innenstadt abgestellt. Bei ihrer Rückkehr sind die Fahrräder nicht mehr auffindbar.

Zwei E-Bikes sind am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr in der Offenburger Innenstand am Lindenplatz gestohlen worden.

Ein Ehepaar stellte zunächst die beiden Räder mit jeweils grauer und schwarzer Lackierung verschlossen in den Fahrradständern vor einem dortigen Geschäft ab, teilte die Polizei mit.

Bei ihrer Rückkehr mussten sie dann feststellen, dass beide Fahrräder verschwunden sind.

Polizei sucht Diebe

Mit dem Diebstahl entstand somit ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Die Polizeibeamten aus Offenburg bitten Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht (0 78 12 1) 2 20 0