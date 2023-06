Im Offenburger Totschlagprozess taten sich das Gericht, der Gutachter und Verteidiger, wie auch der Staatsanwalt schwer, erklärbare Argumente als Motiv für eine Tat mit dem Tod von zwei Menschen zu finden.

Am vorletzten Verhandlungstag vor dem Landgericht Offenburg versuchte Richter Stefan Hofsäß, aus Zeugenaussagen und dem psychiatrischen Gutachten Licht in das Dunkel aus jener Nacht vom 29. zum 30. Juni 2022 zu bringen.

Angeklagte gesteht dreifache Tötung

Der 45-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, in der Obdachlosenunterkunft in der Offenburger Kesselstrasse ihre behinderte 49-jährige Schwester und ihre 19-jährige Tochter mit insgesamt 108 Stichen und Schlägen mit Messer, Schere, Bratpfanne und Fleischerhammer in kurzer Zeit getötet zu haben.

Die Angeklagte zeigte sich zu den Tatvorwürfen geständig. Zeugen aus dem Umfeld des Obdachlosenheimes und Beamte der Kriminalpolizei berichteten von ständigen Streitereien und verbalen Auseinandersetzungen zwischen der Tochter und der polizeibekannten Frau und mehrfach vorbestraften Mutter.

Es gab aber auch Lob von einer Mitbewohnerin, diese bekundete, dass sie sich um ihre behinderte Schwester und ihre Tochter kümmerte und erwähnte: „So eine Mutter hätte ich auch gerne gehabt.“ Probleme gab es zwischen den beiden immer bei Geldknappheit und bei Eifersucht.

Zwei Menschen in Offenburg getötet: Eifersucht als Tatmotiv?

Die Mutter bezichtigte ihre Tochter, dass diese sexuelle Beziehungen zu ihrem 80-jährigen Lebenspartner in Freiburg unterhalte. Das Beziehungsgeflecht der Angeklagten und der Tochter mit dem vermögenden Mann stand im Prozessverlauf immer wieder auf der Zielscheibe möglicher Motive für die Tat.

Die Angeklagte wollte diesen Mann schon immer heiraten, oder zumindest bei ihm in Freiburg wohnen. Im Vorfeld der Tat schien dies endlich zu gelingen, wurde dann aber von ihrer Tochter vereitelt, wonach es zum erneuten Streit kam.

Christian Oberbauer, Psychiater im Zentrum für Psychiatrie, Wiesloch erwähnte in seinem Gutachten, dass dieser Streit Teil des Auslösers war: Die Angeklagte habe einen eingeschränkten Intelligenzgrad, aber keine tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen und auch keine wahnhaften Vorstellungen, so der Facharzt. An diesem letzten Punkt hakte Verteidiger Joachim Lederle nach und bezichtigte seiner Mandantin eine gewisse Wahnhaftigkeit, „sonst könnte man eine solche Tat nicht begehen“.

Angeklagte wegen Alkoholmissbrauchs möglicherweise vermindert schuldfähig

Der Psychiater verneinte eine derartige Krankheit vehement, und brachte eher Alkohol und möglicherweise Drogeneinfluss als tagesaktuelle Verfassung in das Spiel. Berechnungen könnten zum Tatzeitpunkt einen Alkoholgehalt von bis zu zwei Promille ergeben haben und führten damit eher zu einer verminderten Schuldfähigkeit.

Stichhaltige Motive und konkrete Ausgangssituationen zur Tat ließen sich bei der Angeklagten aber nicht erkennen, sie befand sich zum Tatzeitpunkt im Zustand der Enthemmung, so der Facharzt. Das sah Staatsanwalt Heiko Baumert in seinem Strafantrag als Begründung, dass zwar keine eindeutigen Mordmerkmale vorliegen, aber der Straftatbestand des beabsichtigten Totschlages in zwei Fällen.

Ich habe in meinem langen Berufsleben noch nie solch schreckliche Bilder gesehen. Joachim Lederle

Verteidiger

„Es war Totschlag mit brutaler Tatausführung. Dass so etwas passieren kann, ist nicht erklärbar. Der Fall ist eines der schlimmsten Verfahren der letzten Jahre“, so Baumert. „Es war ein Sonderfall, bei dem nicht alle Fragen beantwortbar waren.“

Sein Antrag: 13 Jahre Haft. Damit blieb der Staatsanwalt in der oberen Hälfte des Strafrahmens. Verteidiger Joachim Lederle reduzierte in seinem Antrag auf dessen Hälfte und beantragte eine Haftstrafe von sechs bis sieben Jahren.

„Die Provokationen ihrer Tochter haben hier etwas zur Explosion gebracht, sie stand der Mutter im Hinblick auf ein gemeinsames Leben mit ihrem Lebenspartner im Wege, sie musste weg, jetzt habe sie endlich Ruhe vor ihr“, beteuerte der Rechtsanwalt. Er erinnerte sich an die Tatnacht: „Ich habe in meinem langen Berufsleben noch nie solch schreckliche Bilder gesehen.“

Das Urteil wird am 7. Juli verkündet.