Zwei Täter brechen in Schnellrestaurant in Offenburg Elgersweier ein

Die Überwachungskameras eines Schnellrestaurant im Industriegebiet in Offenburg Elgersweier zeigten am frühen Mittwochmorgen zwei schwarz gekleidete Personen im Gebäude. Ein 19-Jähriger konnte festgenommen werden, eine zweite Person ist flüchtig.

Der Inhaber eines Schnellrestaurant im Industriegebiet in Offenburg Elgersweier ist am frühen Mittwochmorgen auf einen Einbruch in seinen Verkaufsräumen aufmerksam geworden. Wie die Polizei mitteilte, zeigten die Überwachungskameras zwei schwarz gekleidete Personen im Gebäude sowie ein eingeschlagenes Fenster.

Nach einem Notruf bei der Polizei fuhr diese mit mehreren Streifenwagen in das Industriegebiet. Auf der Anfahrt konnte eine männliche Person an der B3 im Industriegebiet festgestellt werden. Nach kurzer Verfolgung wurde der polizeibekannte 19-Jährige angehalten und kontrolliert. Bei ihm konnten mehrere Einbruchsutensilien aufgefunden werden.

Ein zweiter Tatverdächtiger flüchtete aus dem Gebäude südwärts in Richtung der angrenzenden Felder. Nach Umstellung dieser Felder wurde der Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Trotz intensiver Fahndung ist die zweite Person weiterhin flüchtig.