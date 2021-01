Ausparken endet in Verkehrsunfall

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstagmorgen im Bereich der Kronenstraße in Offenburg ereignet. Eine 24-jährige Opel-Lenkerin befuhr gegen 9:30 Uhr die Kronenstraße in Richtung Hauptstraße. Gleichzeitig begann ein 57-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug auszuparken. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den herannahenden Opel-Pkw, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5.500 Euro. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 57-Jährige leicht.

Bei dem anschließenden Räumen der Unfallstelle kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Die 24-jährige Fahrzeugführerin übersah beim rückwärts rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Dies führte zu einem weiteren Sachschaden von rund 1.500 Euro.