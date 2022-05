Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung in Offenburg-Elgersweier

Bei einem Verkehrsunfall in Offenburg-Elgersweier sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Eine Vorfahrtsmissachtung in Offenburg-Elgersweier hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrern geführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Aufprall überschlug sich der nicht vorfahrtsberechtigte Fahrer mit seinem Auto.

Gegen 8 Uhr trafen sich die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung zweier Feldwege im Bereich der Nikolaus-Fässler-Straße. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt. Die Schwere der Verletzungen sowie die Identität der Fahrer waren bei der Unfallaufnahme zunächst nicht bekannt, da die Unfallbeteiligten auf direktem Weg in ein Krankenhaus gebracht wurden.