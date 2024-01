Fachkräfte fehlen – auch bei der Polizei. Deshalb geht das Polizeipräsidium Offenburg nun in die Offensive und setzt sich als moderner Arbeitgeber in Szene.

Helena Kucher, Susanne Steudten, Yannick Grothe und Mathias Reitter sind sich in einem Punkt zu 100 Prozent einig, jedenfalls haben sie dies am Freitag in einem Pressegespräch glaubwürdig beteuert.

Die zwei Beamtinnen und zwei Beamten fühlen sich, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt, beim Polizeipräsidium Offenburg beruflich in den besten Händen: sehr flexibel die Arbeitszeitmodelle, egal ob in der Zentrale, auf einem Revier oder Posten. Auch Home-Office sei vielfach exzellent möglich – alles vor allem dann sehr hilfreich, wenn die Kinder noch klein sind.

Gerade in einer Zeit, in der viele Branchen Probleme haben, Stellen zu besetzen, sei es wichtig, sich als attraktiver, entgegenkommender Arbeitgeber zu zeigen, so Präsident Jürgen Rieger. Er warb mit Nachdruck für eine Laufbahn bei der Polizei.

Alle, die sich mit dem Gedanken tragen, zur Polizei zu gehen, aber wegen der Familienplanung unschlüssig sind, ermunterte er zu dem Schritt: „Bei uns kann man auch Mutter werden. Wir helfen auch bei Schicksalsschlägen. Wir kommen allen entgegen, so gut es geht. Bei uns sind die unterschiedlichsten Karrieren möglich.“

Es sind nicht nur die zivilen Branchen, in denen sich Fachkräftemangel abzeichnet oder dieser bereits herrscht, ob Gastronomie oder Hotellerie, ob Handwerk oder Industrie. Auch die Polizei hat, was die Nachfrage nach Arbeitsplätzen anbelangt, schon andere Zeiten gesehen: „Früher“, sagt Jürgen Rieger, Jahrgang 1961 und seit Juni 2022 Chef des Präsidiums, „gab es auf eine Stelle oft bis zu neun Bewerber.“ Heute sei die Relation deutlich anders, vielleicht eins zu zwei.

Besonders wichtig: Perspektiven für junge Frauen

Arbeitgeber seien gehalten, den jungen Menschen attraktive – und somit auch sehr individuelle – Arbeitszeitmodelle anzubieten. Das gelte auch für die Polizei: Besonders wichtig sei es, gerade jungen Frauen, die nach wie vor das Gros an Erziehung tragen, Perspektiven zu bieten, auf dass sie sogar ein Studium für den höheren Dienst an der Polizeihochschule in Münster in das Familienleben integrieren können.

Das zweite Studium habe ich mit der Schwangerschaft begonnen. Helena Kucher

Polizeirätin

Polizeirätin Helena Kucher, 33, kam nach dem Abitur 2009 zur Polizei, hat die Studien für den gehobenen wie auch für den höheren Dienst erfolgreich absolviert: „Das zweite Studium habe ich mit der Schwangerschaft begonnen.“ Bald sei auch das zweite Kind gekommen, die beiden seien jetzt zwei und vier.

Sie habe, so Helena Kucher, gute Gespräche über die Arbeitszeitmodelle geführt, und, wie auch ihr Mann, Elternzeit nehmen können. Gut an den Modellen: „Früher hätte einer von uns beiden vielleicht zu 100 Prozent gearbeitet, der andere gar nicht. Mein Mann und ich arbeiten jetzt beide jeweils 70 Prozent. Das tut uns beiden gut.“

Polizeioberrätin Susanne Steudten, 45, ist seit 1998 bei der Polizei. Sie hat ebenfalls zwei Kinder, 10 und 15: „Karriere und Familie: Ich wollte beides.“ Beim Studium in Münster habe sie eines der Kinder dabeigehabt: „Das ging, weil es dort einen Kindergarten gibt, eine Riesenerleichterung.“ Später sei sie in Elternzeit gegangen und habe danach in Teilzeit gearbeitet, „zwischen 60 und 90 Prozent“. Momentan befinde sie sich in einem Sabbatjahr. Auch deutlich längere Pausen als nur ein Jahr seien möglich.

Yannick Grothe stammt aus Friesenheim und hat 2010 in Lahr im mittleren Dienst begonnen. Bei einem schweren Dienstunfall, sagt er, habe er 2018 einen Finger verloren, dennoch habe er die Chance für den gehobenen Dienst erhalten, ist aktuell Kriminaloberkommissar beim Kriminalkommissariat Rastatt.

Seine Frau leitet ein größeres Fitnessstudio, beide arbeiten zu 100 Prozent. Gut für den 33-Jährigen: „Ich kann auch im Home-Office arbeiten.“

Das Home-Office beträgt etwa 40 Prozent. Mathias Reitter

Polizeioberkommissar

Als Vierter stellte sich Polizeioberkommissar Mathias Reitter vom Polizeirevier Lahr vor. Der 41-Jährige hat drei Kinder, 13, 11 und 7. Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren nach einer schweren Krankheit ist er alleinerziehend. Er sei dem Arbeitgeber sehr dankbar, den Polizeiberuf so ausführen zu können, dass er sich auch stark den Kindern widmen könne. „Das Home-Office beträgt etwa 40 Prozent.“

Gerade die Arbeitszeitmodelle seien im Grunde der Trumpf, den die Polizei ausspielen wolle, so Rieger: „Wir können ja nicht, wie Unternehmen, Bonusleistungen gewähren.“ Das lasse „das System“ nicht zu. Die Modelle würden sehr geschätzt. Sie seien eine gute Handhabe, um die Lücken zu schließen, die die in den Ruhestand gehenden Babyboomer hinterlassen.