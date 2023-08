20 Fledermäuse fliegen in Wohnzimmer von Seniorin in Oppenau

Auf Abwege geratene junge Fledermäuse haben sich in die Wohnung einer Frau verirrt. Die Polizei musste helfen, die Tiere ins Freie zu locken.

Etwa 20 auf Abwege geratene junge Fledermäuse haben sich in das Wohnzimmer einer Frau in Oppenau (Ortenaukreis) verirrt. Wie die Polizei mitteilte, rief die ältere Dame die Beamten in der Nacht zum Mittwoch wegen Vögeln zu sich, die sie nicht mehr aus der Wohnung scheuchen konnte. Bei den ungebetenen Gästen handelte es sich aber um Fledermäuse.

Vermutlich hatte die Seniorin die Fenster offengelassen, „so dass die kleinen Tierchen von dem Licht angezogen wurden“, wie es in der Mitteilung hieß.

Nachtaktive Säugetiere verstecken sich hinter Vorhängen

Einige der nachtaktiven Säugetiere versteckten sich demnach hinter den Vorhängen im Wohnzimmer, weshalb auch die Polizisten sich nicht leicht damit taten, sie wieder nach draußen zu locken. Letztlich konnten die Fledermäuse aber in die Freiheit entlassen werden.