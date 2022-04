22-jähriger Exhibitionist belästigt Frau in Oppenau

Ein 22-jähriger Exhibitionist hat am Samstag eine Frau in Oppenau angesprochen und dabei sein Geschlechtsteil angefasst. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend eine 50-jährige Frau in Oppenau belästigt. Der Mann sprach sie aus seinem Auto an und fasste sich dabei an sein Geschlechtsteil, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann fuhr gegen 18.40 Uhr auf der Straßburger Straße. Dort sprach er die Frau an. Die Kriminalpolizei ermittelt.