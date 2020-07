Fahndung nach Yves Rausch rund um Oppenau läuft weiter

Die polizeiliche Suche rund um Oppenau dauern nach wie vor mit starken Kräften an. Während vor Ort mehrere Beamte im Rahmen des Raumschutzes unterwegs sind, laufen auch die Maßnahmen im Hintergrund weiter.

Personenkontrolle in Offenburg ohne Ergebnis

Die Fahndung nach dem bewaffneten Yves Rausch dauern rund um Oppenau am Donnerstagvormittag an.

Mehr als 270 Hinweisen nachgegangen

Mittlerweile sind die Ermittler mehr als 270 Hinweisen über potentielle Unterschlüpfe oder Sichtungen des Tatverdächtigen nachgegangen. So wurden bereits verschiedene Höhlen, alte Bunkeranlagen und verlassene Gebäude durchsucht.

Örtlich bündeln sich die Hinweise zwar rund um Oppenau, es gingen jedoch auch Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen aus Regionen außerhalb des Renchtals ein.

Am Donnerstagmorgen wurde in einer Behörde in Offenburg ein dem Gesuchten ähnlich sehender Mann einer Kontrolle unterzogen. Von dem tatsächlichen Tatverdächtigen fehlt jedoch bislang noch immer jede Spur.

In Oppenau sind auch die kommenden Tage kontinuierlich Beamte im Rahmen der Präventionsarbeit im Einsatz, um den Bürgerinnen und Bürgern Verhaltensempfehlungen an die Hand zu geben.

Telefonnummern der Polizei Die Polizei weist noch einmal auf das eingerichtete Hinweistelefon hin: Beamte nehmen unter den Telefonnummern: 0781 / 21-3333 und 0781 / 21-3334 Anrufe aus der Bevölkerung entgegen.

BNN/pol