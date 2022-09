Gebäude in Oppenau nach Brand einsturzgefährdet

Am Samstagabend hat ein Gebäude in Oppenau gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet.

Am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, wurde der Polizei ein Gebäudebrand in der Gemarkung Börsgritt in Oppenau gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Oppenau stand das leerstehende ehemalige Hofgebäude vollständig in Flammen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis gegen 22.30 Uhr, eine Brandwache war die ganze Nacht vor Ort.

Das Gebäude sollte in nächster Zeit umgebaut werden. Jetzt ist es einsturzgefährdet, der Schaden beträgt etwa 350.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen übernommen.