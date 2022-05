Gleitschirmflieger verletzt aus Baumkrone in Oppenau gerettet

Aus zwei Metern Höhe ist am Samstagmittag ein Gleitschirmflieger in Oppenau aus einem Baum gerettet worden. Der verletzte 56-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein 56-jähriger Gleitschirmflieger hat sich am Samstagmittag in Oppenau in einer Baumkrone verfangen. Rettungskräfte der Bergwacht haben den verletzten Mann aus seinem Gleitschirm in zwei Metern Höhe befreit, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Gleitschirm landete in einem Baum unterhalb des Startplatzes Rossbühl. Im Anschluss an die Bergung wurde der 56-Jährige mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Aussage treffen.