Jugendliche Täter: Polizei deckt Einbruchserie in Oppenau auf

Die Polizei hat in einer großen Ermittlungsaktion eine Einbruchserie aufgedeckt. Sie teilte mit, dass dabei fünf Tatverdächtigte im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gefunden hat.

Im Zeitraum zwischen dem 29. September und dem 15. Januar brach die Gruppe im Stadtgebiet von Oppenau vermutlich insgesamt elf mal ein. Zu den schwerwiegendsten Diebstählen zählen dabei ein Einbruch in einen Getränkemarkt im November und der in eine Schule im Januar. Neben rund 80 Stangen Zigaretten erbeuteten die Tatverdächtigen mehrere Tausend Euro Bargeld und sorgten so in dem Getränkemarkt für einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei dem Einbruch in das Schulgebäude in der Ottersbergstraße im Januar sollen die Tatverdächtigen neben dem Diebstahl von Bargeld für einen Sachschaden von rund 60.000 Euro an diversen Türen, Inventar und elektronischen Geräten verantwortlich sein.

Spuren vom Tatort verrieten die Täter

Durch umfangreiche Ermittlungen beim Polizeiposten Oppenau enger Zusammenarbeit mit der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Offenburg konnten die Beamten schließlich ein Täterkreis von insgesamt fünf Personen ermitteln, die in unterschiedlicher Besetzung für die Taten verantwortlich sein sollen. Spuren vom Tatort wie Schuh-, Blut- und weitere DNA-Spuren trugen einen wesentlichen Anteil dazu bei, dass die elf Taten der Gruppe zugerechnet werden konnten.

Im Laufe der Woche durchsuchte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg in der vergangenen Woche die Wohnungen der Verdächtigen und stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher. Bei einem 15-Jährigen fanden die Polizisten außerdem Haschisch, eine Schreckschusswaffe und andere unter das Waffengesetz fallende Gegenstände.