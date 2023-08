Kollision: 20-Jähriger übersieht 43-jährigen Rennradfahrer in Oppenau

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Oppenau einen 43-jährigen Rennradfahrer angefahren. Der Rennradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmittag gegen 14.15 Uhr in der Straße „Haldendorf“ in Oppenau einen 43-jährigen Rennradfahrer angefahren.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Autofahrer die Straße „Haldendorf“ vom Sportplatz kommend in Richtung Oppenau. Aufgrund der Steigung übersah der junge Mann den ihm entgegenkommenden Radfahrer.

Die Unfallbeteiligten konnten nicht mehr ausweichen

Ein Ausweichmanöver beider Beteiligten scheiterte, sodass der 43-jährige Rennradfahrer mit der Motorhaube des Autos kollidierte und sich überschlug. Durch den Aufprall erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. An dem Auto sowie an dem Rennrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.000 Euro.