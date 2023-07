Oppenau: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

Unbekannte Täter sind am Sonntag in eine Firma eingebrochen und haben Bargeld und Wertgegenstände geklaut. Die Polizei ermittelt nun.

Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen zwischen 2.15 Uhr und 2.45 Uhr in eine Firma in Oppenau eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in dem Gebäude in der Industriestraße einen Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Zudem ließen die Einbrecher Kupferkabel im Wert von über 1.000 Euro mitgehen. Zum Abtransport müsste daher ein Fahrzeug verwendet worden sein.

Einbruch in Oppenau: Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 04) 91 08 83 zu melden.