So titeln die Medien über Yves R.

Von unserem Mitarbeiter Roland Spether

„Wer sind Sie?“. Die Antwort von „Rambo“ alias Sylvester Stallone lautete in einem seiner Action-Filme: „Ihr schlimmster Alptraum.“ Diesen Alptraum erlebten Hunderte von Polizisten und die Einwohner von Oppenau fast eine Woche, als Yves R. vier Polizisten entwaffnete, in die Wälder floh und die bislang größte Fahndung in der Ortenau zu Lande und in der Luft auslöste.

Doch kaum hatte die Medienwelt aller Kanäle Wind von dem Szenario bekommen, da überschlugen sich in den Print- und Online-Medien die Schlagzeilen und das Wort vom „Schwarzwald-Rambo“, „Forest Rambo“, „Black Forest Rambo“, „Lesný Rambo“, „Rambo de la Forêt-Noire“ oder „El Rambo alemán” war geboren.