Unfall am Freitag

Traktorfahrer stürzt bei Oppenau eine Böschung hinunter und stirbt in Klinik

Tödlicher Unfall bei Oppenau. Ein älterer Mann stürzte am Freitag mit seinem Traktor eine Böschung herunter. Nach mehreren Stunden wurde er im Wald entdeckt. Am Samstagmorgen verstarb er in einer Klinik.