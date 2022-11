Unbekannter bricht in der Nacht zu Sonntag in Getränkemarkt in Oppenau ein

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Oppenau ist es zu einem Schaden im fünfstelligen Bereich gekommen. Der Unbekannte erbeutete Bargeld und Tabakwaren.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Mann einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drang der Einbrecher wohl gewaltsam in die Geschäftsräume des Marktes ein, in welchen er unter anderem Bargeld und Tabakwaren erbeutete. Darüberhinaus beschädigte der Unbekannte verschiedenes an Inventar.